Matująco-kryjący podkład Bell HYPOAllergenic

Uwaga, posiadaczki skóry ultrawrażliwej, to coś dla was! Ten podkład nie drażni nawet najbardziej delikatnej cery, a do tego zapewnia doskonały i długotrwały makijaż. Kryje delikatnie, ale skutecznie i trwale, więc pokrycie nim tatuaży wymaga odrobiny cierpliwości - za to pozostaną niewidoczne przez wiele godzin. A to wszystko za naprawdę niewielkie pieniądze - w Hebe ten podkład kosztuje teraz 11,49 zł!