Hawajskie koszule to jeden z największych hitów sezonu letniego. Zestawione z modnymi spodniami czy spódnicą tworzą ciekawą wakacyjną stylizację. Niezbędnym dodatkiem do takich kompletów są ciekawe dodatki: plecione kosze, okazała biżuteria lub dekoracyjne okulary przeciwsłoneczne.

Komponując stylizację z koszulą hawajską, dół zestawu dobieramy według koloru dominującego (zwykle barwy tła). Jeżeli na naszej koszuli panuje feria barw i trudno nam doszukać się jednego koloru wiodącego, całość dopełnijmy jednolitymi dżinsowymi szortami, spódnicą lub spodniami.

Kolor koszuli a typ urody

Koszula z motywem hawajskich kwiatów i liści powinna kolorystycznie komponować się z karnacją, kolorem oczu i włosów. Panie o jasnej, porcelanowej cerze i włosach o tonacji zbliżonej do beżu, powinny wybierać koszule z printem w odcieniach zieleni, ciepłej żółci i delikatnych fioletów. Kobiety o typie urody lato – mlecznej lub oliwkowej skórze i popielatych bądź jasnobrązowych oczach, najlepiej zaprezentują się w kolorach przytłumionego różu, malinie i zimnym błękicie. Dla osób, które posiadają bardzo jasną cerę, ciemną oprawę oczu oraz włosy w odcieniach chłodnego brązu i czerni, zarezerwowane są zdecydowane barwy: biel, granat, czerń i czerwień. Ostatnim typem urody jest jesień. Wyróżnia się złocisto-beżową barwą skóry, piegami i rudymi lub brązowymi włosami. Kobiety o takiej urodzie powinny sięgać po koszule zachowane w tonacji rudości, złota czy turkusu.

Trzy propozycje stylizacji z koszulą o hawajskim princie

Luźna koszula, uszyta z przewiewnego, lekkiego materiału w kolorach bieli, granatu i bordo, stworzy ciekawe zestawienie wpuszczona w białe spodnie z wysokim stanem. Stylizacja zyska świeżości, gdy wybierzemy szerokie spodnie z nogawkami sięgającymi łydek. Całość możemy uzupełnić wiklinowym koszem, na którym zawiążemy biało-granatową apaszkę w drobną kratkę oraz bordowymi klapkami. Kolejną propozycją jest połączenie hawajskiej koszuli w kolorach ciemnej żółci, czerni i czerwieni z dżinsową spódnicą. Zależnie od naszych upodobań, dół stylizacji może zakrywać lub odkrywać kolana. Wpuszczona w spódnicę lub wiązana na wysokości pępka koszula zaznaczy talię i podkreśli atuty naszej sylwetki. Zwracającym uwagę dopełnieniem stylizacji będzie niewielka biała torebka na długim pasku, duże, okrągłe okulary i letnie sandały w słonecznym odcieniu soczystej pomarańczy. Koszula z hawajskim motywem to propozycja nie tylko na luźne wyjście ze znajomymi lub spacer, bazując na niej możemy skomponować także gustowny, elegancki zestaw, np. do pracy. Propozycją takiego ubioru jest koszula w pastelowych odcieniach: pudrowego różu, mięty i wanilii, wpuszczona w gładkie, jasnoszare cygaretki. Do tego białe szpilki, delikatne okulary przeciwsłoneczne i torebka typu worek w odcieniu chłodnej, zgniłej zieleni.