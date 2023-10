Dbanie o skórę, włosy i paznokcie od zewnątrz to zdecydowanie za mało. By maksymalnie wzmocnić ich kondycję oraz spowolnić procesy starzenia konieczne jest spożywanie odpowiedniej dawki witamin i składników odżywczych. Niestety codzienne menu zwykle nie obfituje w wystarczającą ich ilość stąd tak konieczne jest ich suplementowanie. Dobrze wiedzą o tym gwiazdy, które wybierają wspomagające urodę kapsułki: LicurMax, Elastic Anti A. G. E, LipidCell i KeratinCell od Bio Medical Pharma.

Suplementacja gwiazd

O wspieraniu diety suplementami Bio Medical Pharma mówią otwarcie: Natalia Siwiec, Blanka Lipińska, Marina Szczęsna, Izabela Janachowska, Joanna Racewicz, Iza Krzan, Anna Karwan, Natalia Janoszek i Joanna Opozda. Celebrytki dzielą się na swoich social mediach rezultatami przyjmowanych kuracji. Marina jasno potwierdziła ich działanie - "Gdybym naprawdę nie widziała efektu, na pewno bym o tym nie powiedziała".

Ulubionym suplementem Natalii Siwiec jest LicurMax. Chwali go też Blanka Lipińska, która na Instagramowym story napisała - „Ten suplement jest po prostu dobry, jest bardzo wysokiej jakości”. Produkt zawiera rekordowo przyswajalną formę kurkuminy, która słynie z silnych właściwości antyoksydacyjnych. Wpływa na spowolnienie procesu starzenia oraz chroni przed rozwojem chorób cywilizacyjnych takich, jak: nadciśnienie czy cukrzyca.

Z kolei przyjmowany przez celebrytki Elastic Anti A.G.E to mocny zawodnik do walki z utratą jędrności skóry i zmarszczkami. Suplement koncentruje się na zminimalizowaniu oznak upływającego czasu - wzmacnia włókna kolagenowe i hamuje działanie enzymów sprzyjających procesowi glikacji. W jego skład wchodzą m.in: witamina C, kwas hialuronowy, cynk, selen i ekstrakt pszczelnika mołdawskiego.

LipidCell to must have Izabeli Janachowskiej - "Wiecie na pewno jak ważna jest suplementacja, ja też zaczęłam przyjmować suplement – LipidCell". Nutrikosmetyk łączy w sobie działanie składników aktywnych w postaci ceramidów, skwalenu oraz witaminy A i E. Zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilżenia i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznym oraz łagodzi skutki stresu oksydacyjnego.

Wśród suplementów preferowanych przez gwiazdy jest też KeratinCell, który rozwiązuje problem łamiących się paznokci i nadmiernie wypadających włosów. Ania Karwan napisała o nim - „To jest to czego naprawdę potrzebuje do zadbania o odporność, skórę, włosy i paznokcie czyli takie podstawy podstaw”. Produkt zawiera kompozycję 8 składników, w tym: biotynę, żelazo, L-cysteinę oraz ekstrakt z kiełków grochu bogaty w argininę, białko, witaminy z grupy B i skrobię. Efekty stosowania go widoczne są po około trzech miesiącach.

