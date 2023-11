5 z 6

Bezapelacyjną fanką neonów jest Doda. Gwiazda zakłada je w wersji total look i trzeba przyznać, że pasują one do stylu artystki. Nosi je w wersji mini i maxi. To kolejna gwiazda, która chętnie wybiera neonową zieleń i żółć. Być może latem sięgnie też po inne barwy. Chociaż epokę różu chyba ma już za sobą!

