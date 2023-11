Dorota Rabczewska obchodzi dziś 35. urodziny! Specjalnie z tej okazji gwiazda opublikowała w sieci nowy teledysk, który od razu podbił serca fanów. Tak pozytywnych komentarzy dawno w sieci nie widzieliśmy. Nie da się ukryć, że widzowie pokochali nową, odmienioną Dodę, która stroni od skandali i walczy z nienawiścią.

Doda nowy teledysk

Dokładnie miesiąc temu Doda zrobiła coś niesamowitego! Gwiazda wyciągnęła rękę do wszystkich artystów, prosząc ich o wspólny koncert przeciw mowie nienawiści. Impulsem do zorganizowania wydarzenia była śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska tuż przed Światełkiem do Nieba podczas finału WOŚP. Apel Rabczewskiej-Stępień spotkał się z wielkim odzewem w kraju. Już ponad 100 gwiazd postanowiło zaśpiewać "jednym głosem" 27 lutego na łódzkiej Atlas Arenie.

Doda w najbliższym czasie zgromadzi na scenie takie gwiazdy jak m.in. Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży czy Ewelina Lisowska. I choć czasu do wielkiego wydarzenia pozostało coraz mniej, to Rabczewska mimo wszystko znalazła czas dla fanów i właśnie w sieci udostępniła nowy teledysk. Ten ukazał się w dniu jej 35. urodzin. Trzeba przyznać, że takiej zmysłowej i poważnej Dody dawno nie widzieliśmy! O wspaniałym głosie, nie wiemy czy trzeba wspominać ;)

Teledysk „Nie mam dokąd wracać” już dostępny na youtubie. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia urodzinowe. W podziękowaniu klip, który mam nadzieję, skradnie Wasze dzikie serca. Piszcie co uważacie! - napisała Doda na Instagramie.

Fani zachwycili się nowym teledyskiem Rabczewskiej. Utwór pochodzi z najnowszej płyty "Dorota". Album podbija listy sprzedaży. Wideo w serwisie YouTube w ciągu godziny obejrzano ponad 30 tys. razy. Pod teledyskiem przeważają pozytywne komentarze! Co piszą internauci?

Wspaniała! Cała cudowna i tekst emocjonalnie dojrzały, brawo Doda! Tak sie zastanawiam czy tylko ja zauwazylem jak bardzo na przestrzeni lat zmienila sie Dorota? Przysiegam, takiego utworu po Niej sie nie spodziewalem. Jestem totalnie zaskoczony i mam nadzieje, ze radia rowniez to docenia Czuje się zaczarowana! Ale to jest magiczne

Koniecznie zobaczcie nowy teledysk Dody! Jak wam się podoba?

Utwór pochodzi z najnowszej płyty "Dorota"

