Impreza Flesz Fashion Night 2015 za nami. Największymi gwiazdami tej gali były muzy 10 czołowych polskich projektantów - kobiety, które ich zainspirowały do stworzenia niepotwarzalnych kreacji. My postanowiliśmy je zapytać, kto dla nich jest największą inspiracją na co dzień.

Joanna Horodyńska powiedziała nam, że największą inspiracją są dla niej przyjaciele:

Dla mnie muzami są moi przyjaciele: Tomasz Jacyków, duet MMC. Muszą to być osoby mi bliskie.

Kasię Zielińska inspiruję jej mama:

Mnie inspiruje moja mama, kocha modę, kocha zapachy - mówi

Dorota Wellman przyznała nam zaś, że jej największą inspiracją jest jej zmarła mama:

Moją muza była moja mama. Choć jej nie ma, w dalszym ciągu jest moją muzą. Jak ją wspominam, jak o niej myślę, to widzę w niej cudowną mamą, bardzo niezwykłą, kobiecą kobietę ale i mądrą babkę. To jest moja muza na zawsze - mówiła dziennikarka

A co powiedziały Ada Fijał czy Małgorzata Socha? Sprawdźcie!

