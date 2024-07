7 z 7

„Nowe" Gucci doskonale wie co robi ze swoimi t-shirtami z logo. Ich prosty, biały model z logo marki w czerowno-zielono-złotej obwolucie wyprzedał się wszędzie mimo zaporowej ceny 1 770 zł. W nowej kolekcji Alessandro Michele idzie w świadomą autoironię – t-shirty miały napisy takie jak „Guccy", „Guccification" i „Guccify Yourself". O co chodzi? Choć zdania modowych uczonych są podzielone jedno jest pewne. Przesłanie Alessandro Michela w kolekcji cruise to operacja guccifikacja... ( ͡° ͜ʖ ͡°)