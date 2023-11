1 z 10

Za nami jedna z najgorętszych imprez modowych tego sezonu - Flesz Fashion Night. Na imprezie pojawił się tłum znanych i lubianych gwiazd. Na ściance błyszczały śliczne muzy polskich projektantów, a wśród nich: Małgorzata Kożuchowska, Edyta Herbuś, Julia Wieniawa, Agnieszka Woźniak-Starak, Ada Fijał, Marta Kuligowska, Katarzyna Zielińska, Aleksandra Żebrowska oraz Marieta Żukowska!

O piękne fryzury modelek na "Flesz Fashion Night" zadbała marka Grundig. Produkty do stylizacji włosów Grundig z linii Catwalk Collection ozdobione są najwyższej jakości kryształkami Swarovskiego. To nie tylko sprzęty z zaawansowaną technologią, ale również idealny gadżet dla każdej fashionistki. Wszystkie urządzenia z serii Catwalk posiadają podwójną powłokę ceramiczną z keratynowym wykończeniem, przez co temperatura jest równomiernie rozkładana i nie uszkadza włosów. Keratyna aktywuje kolor i nadaje połysk włosom pozbawionym blasku. Aktywator Color&Shine dedykowany jest przede wszystkim włosom farbowanym i zniszczonym zabiegami chemicznymi.

Produkty Grundig również sprawdzą się w profesjonalnych salonach, ponieważ posiadają silniki AC-Motor (suszarki o mocy 2200 W) i bardzo długie kable (3m), które są ogromną zaletą!

