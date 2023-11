Największe święto mody w Polsce już za nami! "Flesz Fashion Night", bo to o nim mowa, jak zawsze przyciągnął tłumy gwiazd, a wśród nich: Natalię Siwiec, Małgorzatę Kożuchowską, Kasię Warnke, Julię Wieniawę, Edytę Herbuś i wiele, wiele innych.

Każdy, kto kocha modę, dobrze wie że nie liczy się tylko to co widzimy na zewnątrz, ale również to co nosimy pod ubraniem... A chodzi oczywiście o bieliznę, o którą na "Flesz Fashion Night" zadbała Gatta.

Jesteście ciekawi, jak przygotowanie takiej dużej imprezy wygląda od środka? Koniecznie zobaczcie wideo zza kulis!

