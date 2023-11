Makijaż wykonany pędzlami i gąbką może być idealny, jeśli zna się metody używania tych narzędzi. Gąbeczka do makijażu dobrze rozprowadza podkład, ale nie nadaje się np. do precyzyjnego konturowania twarzy. Żeby zrobić makijaż pędzlami, trzeba mieć ich kilka – do różnych zadań.

Beauty Blender to nazwa konkretnej marki produkującej akcesoria do makijażu, ale obecnie używa się jej do określania wszystkich gąbeczek tego typu. Stało się tak dzięki dużej popularności oryginalnego Beauty Blendera i jego innowacyjności w aplikacji kosmetyków płynnych, kremowych, a także pudru.

Gąbeczka do makijażu – efekty, metody aplikacji i pielęgnacja

Gąbeczka do makijażu służy do nakładania kosmetyków płynnych i kremowych, można używać jej też do bakingu. Dzięki porowatej strukturze i dużej miękkości łatwo i równomiernie rozkłada produkty na skórze, sprawiając, że stapiają się one gładko z cerą i łączą ze sobą. Beauty blender daje możliwość bardzo dobrego roztarcia granic kosmetyków, a zwłaszcza podkładu.

Jak używać gąbki do makijażu? Najpierw należy ją dokładnie zmoczyć pod wodą i wycisnąć, a następnie odcisnąć dobrze w papierowy ręcznik lub chusteczkę higieniczną. Można odrobinę podkładu zaaplikować bezpośrednio na twarz, np. palcem, albo na wierzch dłoni. W pierwszym wypadku wystarczy podkład rozłożyć ruchami stemplującymi miejsce po miejscu aż do uzyskania zadowalających efektów. W drugim – gąbkę do makijażu zamacza się w podkładzie i rozkłada na twarzy taką samą techniką, czyli ruchami stemplującymi.

Dzięki kształtowi zaokrąglonego stożka gąbka do makijażu pozwala dotrzeć nawet w zakamarki twarzy. Brak ostrych krawędzi sprawia, że beauty blender nie tworzy smug ani plam na buzi, nie podkreśla suchych skórek ani włosków. Tą samą gąbką można nałożyć podkład, korektor pod oczy, kremowe produkty do konturowania oraz puder, wykonując baking. Nie nadaje się jednak do pudrowania całej twarzy ani precyzyjnego konturowania.

Po skończonej pracy gąbeczkę należy dokładnie umyć pod letnią wodą, używając albo specjalnego płynu, mydełka antybakteryjnego albo olejku do mycia twarzy, który rozpuszcza nawet tłuste i mocno kryjące kosmetyki. Gąbeczka do makijażu powinna schnąć w przewiewnym pomieszczeniu.

Pędzle do makijażu twarzy – rodzaje, efekty i pielęgnacja

Pędzle do makijażu wymagają nieco więcej wprawy niż gąbeczka, by stworzyć nienaganny makijaż. Do wykonania mejkapu potrzeba ich kilka – pędzel do podkładu, do korektora, do pudru oraz do konturowania twarzy. Pędzle do podkładu występują w dwóch podstawowych kształtach, czyli tzw. języczek albo flat-top. można nimi rozsmarować podkład lub go wtłoczyć w skórę. Przy pomocy pędzla trudniej uzyskać równomierne pokrycie twarzy podkładem bez smug i plam, ale także jest to możliwe.

Fluid czy podkład kremowy należy nałożyć palcem na twarz i rozprowadzić pędzlem. Flat-topem można wykonywać ruchy stemplujące, co pozwala uniknąć smug.

Pędzle do makijażu należy myć przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej po każdym użyciu. Można do tego używać np. specjalnego szamponu do pędzli czy mydełka antybakteryjnego i ciepłej wody. Podczas mycia trzeba uważać, żeby woda nie dostała się pod skuwkę, bo to może zniszczyć pędzel. Pędzle najlepiej suszyć włosiem do dołu lub poziomo, owijając je w specjalne osłonki albo kawałki ręcznika papierowego.