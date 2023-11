1 z 8

Sezon na futra (oczywiście tylko te sztuczne!) uważamy za otwarty! Coraz więcej gwiazd chętnie sięga po to stylowe okrycie wierzchnie, a wśród nich jest m.in. Natalia Siwiec, która właśnie zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie futerko z kolekcji Sylwii Majdan. Za takie cacko trzeba zapłacić aż 1350 złotych, ale kto by miał tyle wolnych środków przed świętami?! Dlatego my znaleźliśmy dla was podobne modele i to w sieciówkach!

Gdzie kupić futro w stylu Natalii Siwiec?

Okazuje się, że sieciówki są przygotowane na wszystko, nawet na szturm fanek stylu Siwiec. Niemal w każdym popularnym sklepie znajdziecie mnóstwo futerek w różnych kolorach i wzorach. Futra oferują m.in. H&M, Stradivarius, Mohito, Zara czy Mango. Wszystkie modele kosztują mniej niż 300 złotych!

Jak nosić futro?

Futro to najbardziej eleganckie okrycie na zimę. Pasuje zarówno do sukienek oraz spódnic, jak i spodni. Oczywiście nadaje się na co dzień, ale najwięcej szyku dodaje w połączeniu z wieczorowymi kreacjami. Sztuczne futerka są dla każdego! Dlatego koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć i wybierzcie model dla siebie.

