W jesienno-zimowym okresie włosy potrzebują wyjątkowo intensywnego wsparcia. Na skutek zmian temperatur, opadów i wiatru stają się bardziej przesuszone. Ich kondycję pogarsza też tarcie o czapki i szaliki, które przyczynia się do ich łamania. Z tego względu etap pielęgnacji kosmyków musi być teraz kompleksowy i zawierać wszystkie kroki - nakładanie odżywki/maski do spłukiwania, odżywki po myciu i serum bądź olejku na końcówki. Warto też regularnie olejować włosy, a podczas mycia stosować metodę OMO (odżywka-mycie-odżywka). Tak duża ilość produktów nie musi wiązać się jednak z ogromnymi kosztami. Przeciwnie wiele niedrogich produktów ma dobry skład i skutecznie dba o kondycję włosów. Przykładem na to jest nawilżająca odżywka bio-owoc i bio-aloes marki Alterra, której cena to około. 11 zł w Rossmannie.

Mat. prasowe

Hitowa odżywka z Rossmanna

Odżywka ma naturalny skład, więc zadowoli fanki eko pielęgnacji. Ma przyjemny owocowy zapach, który zostaje na włosach po myciu i gęstą konsystencję. Sprawdzi się nakładana po myciu, jak i przed, w przypadku OMO. Włosy są po niej gładkie, miękkie i łatwo się rozczesują. Nie są też obciążone. Produkt dostępny jest praktycznie w każdym Rossmannie. Ze względu na cenę nie szkoda jej nawet używać jako krem do golenia, gdy akurat skończy się do tego pianka ;). Na wizażu odżywka została oceniona na 4,1/5.

„Dla moich przetłuszczających się i suchych na końcach włosów idealna. Odżywka Alterra ma przepiękny zapach, dlatego jej stosowanie to sama przyjemność. Jej konsystencja jest rewelacyjna, gęsta, ale bardzo łatwo rozprowadza się na włosach. U mnie działała świetnie - włosy są sypkie, nawilżone, bardzo łatwo się rozczesują, są podatne na stylizacje, miękkie i gładkie. Niestety jest mało wydajna, ale biorąc pod uwagę niską cenę jest to dalej opłacalne. Warta wypróbowania i z bardzo dobrym składem :)”

„Produkt tani i dobry :). Użyłam go w domu rodzinnym, po tym jak kupiła go moja mama i od razu się zakochałam! Włosy po odżywce są bardzo miękkie, puszyste, a do tego nie obciążone . Dwa dni po myciu nadal intensywnie pachną. Śmiało może konkurować z dużo droższymi pozycjami - jest świetna!”

„Odżywka ma korzystną cenę i naturalny skład, bez silikonów. Nawilża, ale nie obciąża włosów. Nie daje spektakularnego efektu, ale jest warta przetestowania”- oceniają wizażanki.