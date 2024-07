Duży nos może stać się powodem dużych kompleksów wielu kobiet. Jest on również jednym z najczęstszych powodów wizyty w gabinecie chirurga plastycznego. Lecz zanim pozwolimy na interwencję medyczną, warto dowiedzieć się, czy same nie możemy sobie w tej kwestii pomóc. Okazuje się, że zarówno odpowiednim makijażem, jak i fryzurą można zamaskować wszelkie niedoskonałości.

Makijaż maskujący duży nos

Właściwe konturowanie nosa za pomocą kolorowych kosmetyków może zdziałać cuda. I wcale nie potrzebujemy do tego specjalistycznych i drogich produktów. Wystarczy codziennie używany bronzer czy brązowy cień do powiek (ważne, aby miały chłodny odcień! Zbyt pomarańczowe przyniosą odwrotny od zamierzonego skutek) oraz rozświetlacz. Oto kilka kroków do zmniejszenia optycznie nosa za pomocą makijażu:

1. Konturowanie nosa zaczynamy od przyciemnienia jego boków i skrzydełek od brwi aż do samego czubka.

2. Aby makijaż wyglądał naturalnie linie bardzo dokładnie rozetrzyjmy pędzelkiem.

3. Następnie na środek nosa nakładamy rozświetlacz, jasny cień do powiek czy też jaśniejszy podkład. I gotowe!

Panie ze zbyt długimi nosami mogą również zastosować praktyczny trik – na czubek nanieść odrobinę ciemniejszego podkładu, a resztę pomalować jaśniejszym odcieniem. Nos optycznie się skróci.

Gdy masz duży nos, podkreśl oczy!

Dodatkowo możemy także spróbować odwrócić uwagę od zbyt dużego nosa. Masz duże oczy? Podkreśl je wyrazistym makijażem. Matka natura obdarzyła cię pełnymi, wydatnymi ustami? Postaw na mocny kolor szminki (najlepiej czerwień lub mocny róż, pomarańcz). Warto odszukać swoje mocne strony i zacząć je podkreślać. Nie dość, że uwydatnisz swoje atuty, to jeszcze odwrócisz uwagę od zbyt dużego nosa.

Bardzo pomocny może się również okazać dobry puder oraz bibułki matujące. Nic tak nie przyciąga uwagi, jak błyszczący z daleka nos, dlatego zawsze warto mieć te produkty przy sobie.

Fryzura maskująca duży nos

Właściwie dobrana fryzura, podobnie jak makijaż może optycznie zmienić rysy twarzy. W tym przypadku postaw raczej na średniej długości, pocieniowane włosy z grzywką na bok. Idealnym i niezwykle kobiecym rozwiązaniem będą loki i fale – zrównoważą proporcje twarzy. Rozpuszczone włosy nadadzą ci delikatnego wyrazu, wydłużą optycznie owal twarzy, jednocześnie odwracając uwagę od dużego nosa. Jeżeli chcesz upiąć włosy, to tylko luźno na górze, zostawiając swobodnie kosmyki przy twarzy. Czego unikać?

Przede wszystkim nie powinnaś czesać się do tyłu – odpadają wszelkie koki czy końskie ogony – poprzez taką fryzurę z pewnością podkreślisz duży nos.

Nie służą ci także bardzo ciasno upięte, gładkie fryzury oraz krótkie cięcia (np. fryzury w stylu bob).

Unikaj również prostej i zbyt krótkiej grzywki.

Gdy twój urodowy problem jest zbyt uciążliwy dla ciebie, zawsze możesz zdecydować na chirurgiczną korektę nosa. Jest to jednak poważny zabieg, , któremu powinnaś poddać się tylko, gdy jesteś absolutnie pewna, że tego potrzebujesz. Gdy jednak znasz już pewne triki, jak optycznie zaradzić temu problemowi, powinnaś korzystać z tej wiedzy i cieszyć się mniejszym (wizualnie) nosem.