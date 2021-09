Katarzyna Cichopek jest mamą dwójki dzieci: Helenki i Adama. Jej 6-letnia córka właśnie obchodziła urodziny i z tej okazji aktorka urządziła jej przyjęcie. Dumna mama relacją z urodzin pochwaliła się na Instagramie. Piękny tort, zabawy i tańce - tak wyglądały urodziny Helenki. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Widać, że Katarzyna Cichopek jest bardzo szczęśliwa, zobaczcie, co napisała... Katarzyna Cichopek świętuje 6. urodziny córki! W programie " Taniec z gwiazdami " Katarzyna Cichopek wystąpiła z Marcinem Hakielem . Niedługo potem na jaw wyszło, że razem z partnerem tanecznym tworzą parę również w życiu prywatnym. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem z dwójką dzieci. 6-letnia Helena właśnie obchodziła urodziny i sławna mama złożyła jej życzenia w mediach społecznościowych, gdzie napisała: 6 lat temu na świat przyszło moje drugie największe szczęście - Helenka 🥰 dziś są jej urodziny, ale mam wrażenie, że to ja dostałam najpiękniejszy prezent, moją córeczkę. Sto lat moja Myszko. ❤️ - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie. Na urodzinach jedną z atrakcji był tort z Arielką. Widać, że dziewczynka jest fanką bajek Disney'a. Katarzyna Cichopek zdecydowała się urządzić przyjęcie w akademii tańca, którą prowadzi razem z Marcinem Hakielem . Dzięki temu dzieci miały mnóstwo miejsca do zabawy. Urodzinowa stylizacja Katarzyny Cichopek Katarzyna Cichopek uwielbia sukienki i nosi modele o każdej długości. Tym razem dumna mama zaprezentowała się tego w czerwonej sukience z falbanami i głębokim rozcięciem marki Just Paul. Do tego wybrała beżowe kozaki. Widać, że w tej stylizacji czuła się doskonale i tak też wyglądała! Sami spójrzcie... ...