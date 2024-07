Niesamowite, ponętne ciało jest największym atutem... Emily Ratajkowski! Czy to jednak wystarczający powód, by nosić wyłącznie bardzo wydekoltowane sukienki, które odsłaniają coraz więcej? (zobacz: WPADKA Emily Ratajkowski zapomniała się ubrać i... owinęła szarfą. Pokazała prawie wszystko - czy to jest sexy? OCEŃ)

Reklama

Amerykańska modelka i aktorka, która polskie korzenie - i nazwisko - zawdzięcza swojemu tacie, zasłynęła odważnym występem w teledysku do piosenki Robina Thicke'a „Blurred Lines’’. Od tej pory zajmuje się głównie eksponowaniem swoich kształtów. Tym razem zdecydowała się na kreację Julien Macdonald, której dekolt kończył się... poniżej pępka - o ile możemy mówić o dekolcie w przypadku sukienki złożonej z dwóch pasków materiału i spódnicy. Czy twoim zdaniem Emily Ratajkowski wygląda seksownie czy... wulgarnie? OCEŃ!

Polecamy też: Która seksowna modelka wyeksponowała piersi w ciasnej, aksamitnej marynarce? Podoba wam się?

Zobacz także

Emily Ratajkowski na imprezie ICONS By Carine Roitfeld

EastNews

Czy tak powinna wyglądać ikona?

EastNews

Modelka założyła kreację, która nie pozostawiła wiele dla wyobraźni.

EastNews

Reklama

Sukienkę zaprojektowała Julien Macdonald.