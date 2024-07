Większość kobiet chciałaby, aby ich strój w święta był wyjątkowy i niepowtarzalny. Pamiętajmy jednak, że święta spędza się przeważnie w domach, a zbyt ekstrawagancka stylizacja może po prostu nie pasować do świątecznej atmosfery. Aby jednak nie ubrać się zwyczajnie połącz elegancką spódnicę i białą bluzkę ze swetrem.

Strój na święta powinien opierać na trzech zasadach:

Wygoda

Dopasowanie do charakteru święta

Dopasowanie do figury

Oznacza to, że powinnaś się w nim czuć się swobodnie, mimo że powinien być dostosowany do sylwetki. Ważne, aby stylizacja na Boże Narodzenie nie stała się zbyt ekstrawagancka i wyszukana, a była elegancka i stosowna.

Strój na święta: przydatne wskazówki

Sukienka

Jeżeli zdecydowałaś się na sukienkę na święta, powinnaś rozglądać się za sukienkami z długim rękawem. Ciekawe, swetrowe sukienki połączone z nietypowym kolorem rajstop mogą stać się stylizacją ciepłą i wygodną. Najlepszym połączeniem kolorystycznym może okazać się ciemny fiolet z szarością lub klasycznie – czerwień z czernią.

Spódnica

Wygodny zestaw na święta to podstawa, dlatego nie stroń od spódnic. Klasycznym i bardzo eleganckim jej krojem może okazać się ołówkowy, który w połączeniu z białą bluzką stanie się szykowną stylizacją podczas świątecznych dni. Aby jednak nie przesadzić z nadmierną elegancją, dodaj do tego sweter – najlepiej długi kardigan, który stylowo przyćmi zbyt formalne połączenie spódnicy ołówkowej i koszuli.

Koszula i spodnie

Typowe połączenie, które zawsze się sprawdzi i da gwarancję, że stylizacja będzie odpowiednia do sytuacji to koszula i spodnie. Podczas świątecznych dni sięgnij po spodnie materiałowe, mogą być na kant oraz po bluzki z dodatkami – żabotem czy falbanami. Jeżeli dół stroju będzie w ciemnych barwach (czerń, granat, brąz), to góra powinna być o wiele jaśniejsza (podczas świątecznych spotkań i kolorowych ozdób choinkowych dobrze odnajdzie się pudrowy róż, écru czy błękit).

Kombinezon

Podczas ostatnich sezonów kombinezon powrócił do „modowych” łask i może być interesującą odmianą od połączenia spodni i bluzki. Strój ten nie tylko jest wygodny, ale nadaje szyku świątecznej stylizacji. Najczęściej jednak spotykany jest kombinezon na ramiączkach dlatego warto połączyć go z krótkim zapinanym swetrem.