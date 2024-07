1 z 7

Edyta Górniak była dziś gościem Pytania na śniadanie. Powód? Już dziś wieczorem wielki finał szóstej edycji The Voice of Poland, którego jest jurorką. Edyta Górniak, jak zawsze, olśniła swoją stylizacją, która wygląda wręcz na bardziej letni niż jesienny zestaw. Wokalistka postawiła na biele i szarości. Pewnie jesteście ciekawi, co to za marki...

Górniak założyła spodnie i sweter od Łukasza Jemioła. Jej biała bluzka to z kolei Victoria Beckham!

Stylowe dodatki to: szpilki - Prima Moda, okulary Ray Ban , torebka Sabrina Pilewicz , a wisior z misiem to oczywiście Tous!

Jak Wam się podoba Edyta Górniak w takim wydaniu? Nam podoba się bardzo i nie możemy już się doczekać wieczoru, kiedy zobaczymy ją w finale The Voice od Poland, bo z pewnością modowo powali nas z nóg.

Jurorka The Voice of Poland w śniadaniówce radziła swojej podopiecznej Anie Andrzejewskiej, która dziś powalczy o wygraną, jak powinna zachowywać się na scenie.

Musi pozostać sobą, zachować skromność - mówiła w Pytaniu na Śniadanie.

Edyta nie mogła uwierzyć, że już kończy się program.

Chciałabym się o coś zapytać. Jak to się stało że już mamy finał? To był maraton, czas wielkiej pracy, niesamowitego skupienia, ledwo co się zaczęło już mamy finał.

Finał The Voice od Poland 6, dzisiaj o godzinie 20:00 na TVP2.

