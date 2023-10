Masz odrosty, na które nie możesz już patrzeć, a może chciałabyś zaszaleć i wypróbować nowy kolor na włosach? Teraz, gdy nie możemy liczyć na pomoc fryzjera, na takie domowe metamorfozy jest szczególnie dobry moment. Masz więcej czasu na to, by dokładnie przeprowadzić cały zabieg oraz na ewentualne poprawki, jeśli za pierwszym razem nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Poza tym będziesz mogła pochwalić się swoimi koloryzacyjnymi umiejętnościami i niezwykłą przemianą znajomym np. na Instagramie. Na domową koloryzację zdecydowała się ostatnio Paulina Sykut-Jeżyna, farbowanie włosów pokazywała na Instagramie także Agata Młynarska. Skoro one tak robią, to my też ;) Ostatnim argumentem przemawiającym za domową koloryzacją jest całkiem niezła promocja na produkty do farbowania włosów w Rossmannie :) .

Koloryzacja na domowych zasadach

Farbowanie włosów w domu wymaga przygotowania oraz odrobiny cierpliwości i skupienia. W pierwszej kolejności musisz porządnie zadbać o włosy. Powinny być maksymalnie zregenerowane i odżywione. Następnie już podczas samego zabiegu starannie uporządkuj swoje miejsce pracy, tak abyś miała pod ręką wszystkie produkty (rękawiczki, miseczkę z farbą, pędzelek, grzebień). Koloryzację rozpocznij od rozczesania włosów, a następnie nakładaj farbę, zaczynając od nasady. Przytrzymaj ją na włosach przez czas zgodny z zaleceniami producenta, po czym bardzo dokładnie spłucz wodą.

Produkty do domowej koloryzacji

By uzyskać efekt trwałej zmiany koloru, sięgnij po klasyczną farbę do włosów lub krem koloryzujący (na promocji w Rossamnnie możesz je teraz kupić od 10,79 zł). Jeśli jednak nie jesteś gotowa na tak permanentną zmianę, wybierz na początek farby washout (w promocji od 14,49 w Rossmannie), które wypłukują się po około 2 tygodniach, lub szamponetki (teraz od 2,49zł w Rossmannie) albo wybierz kosmetyki w stylu "Hairmake up", czyli produkty, które pozwolą ci wykonać jednodniowe kolorowe pasemka (obecnie możesz je kupić od 8,69 zł w drogeriach Rossmann).

Farby i kremy do włosów

Krem intensywnie koloryzujący Wellaton Wella, 9,99 zł (cena standardowa 13,79 zł)

Farba do włosów Pure Color Schwarzkopf, 11,99 zł (cena standardowa 24,49 zł)

Farba do włosów Saloncomplex Syoss, 11,99 zł (cena standardowa 16,49 zł)

Farba do włosów Recital Preference L'Oreal Paris, 24,99 zł (cena standardowa 33,99 zł)

Farby washout

Washout Colorista L'Oreal Paris, 14,49 zł (cena standardowa 28,99 zł)

Szampony koloryzujące

Szampon koloryzujący Instant Color Palette, 2,49 zł (cena standardowa 6,49 zł)

Hair make up

Hair Makeup Colorista L'Oreal Paris, 8, 69 zł (cena standardowa 28,99 zł)

Zmywalna kreda do włosów Live Paint It! Schwarzkopf, 16, 49 zł (cena standardowa 22,49 zł)