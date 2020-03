Paulina Sykut sama przefarbowała sobie włosy! Fani zachwyceni, ale ciekawe, co na to jej fryzjer...

Paulina Sykut-Jeżyna wraz z nadejściem wiosny postanowiła zmienić kolor włosów. Jak wiadomo przez panującą epidemię koronawirusa zalecane jest spędzanie czasu w domu, a ponadto zdecydowana większość lokali usługowych jest teraz nieczynna. Dla pięknej prezenterki to nie był jednak żaden problem, ponieważ nową koloryzację zrobiła sobie... sama! Zobaczcie efekt!

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Rząd czasowo zawiesza zakaz handlu w niedzielę!

Paulina Sykut-Jeżyna zmieniła kolor włosów!

Koronawirus, który dotarł także do Polski powoduje, że z dnia na dzień w coraz szybszym tempie przybywa zachorowań. W związku z tym rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Jak wiadomo z tego względu wiele programów telewizyjnych, w tym "Taniec z gwiazdami", zostało zawieszonych. Prowadząca taneczne show, Paulina Sykut-Jeżyna, ma teraz więcej wolnego i zgodnie z zaleceniami spędza ten czas w domu!

Jednak piękna pogodynka nie narzeka na nudę i znalazła dla siebie mnóstwo ciekawych zajęć. Jednym z nich jest... zmiana swojego wyglądu! Paulina postanowiła przejść wiosenną metamorfozę i sama przefarbowała sobie włosy. Teraz jej kolor jest dużo ciemniejszy. Swoją zmianą prezenterka pochwaliła się na Instagramie.

Ciemniejsze, na wiosnę😉🌸🌸🌸Nowy kolor, prosto z domowej łazienki😁 - napisała pod zdjęciem Paulina Sykut-Jeżyna.

Fani gwiazdy najwyraźniej są zachwyceni tą zmianą, bo w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla Pauliny.

- Jak ładnie Pani Paulinko - Cudownie wyglądasz mega zjawiskowo i oszałamiająco pozdrawiam serdecznie😘😘😘😍😍🌹🌹💋 - Wyglądasz przepięknie 💗🔥 - Pięknie wyglądasz 😍 - piszą zachwyceni fani gwiazdy.

A Wam jak się podoba efekt koloryzacji Pauliny Sykut-Jeżyny? My uważamy, że to zmiana na duży plus!

Paulina Sykut-Jeżyna w czasie "narodowej kwarantanny" nie narzeka na nudę! Gwiazda na swoim Instagramie pokazuje, że w domu też można świetnie spędzać czas!