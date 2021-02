Dominika Kulczyk zaprezentowała nową fryzurę na ramówce TVN. To odmładzające cięcie to hit wiosny 2021

Na wiosennej ramówce TVN pojawiła się cała plejada gwiazd, jednak to Dominika Kulczyk zdecydowanie przyciągnęła uwagę widzów. Reporterka znana z programu "Efekt Domina" przeszła metamorfozę i zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie - jednej z najmodniejszych fryzur na wiosnę 2021! Stylowe cięcie, które działa odmładzająco, okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Ta grzywka to następczyni słynnej curtain bangs!

ZOBACZ WIDEO Dziś jest na ustach wszystkich! Zobaczcie metamorfozę Agnieszki Dygant 00:52

Modne fryzury 2021: Dominika Kulczyk postawiła na hitowe, odmładzające cięcie

Dominika Kulczyk, która od lat stawiała na klasyczną fryzurę bez grzywki, podczas swojego ostatniego wystąpienia w telewizji oczarowała widzów, którzy natychmiast stwierdzili, że wygląda o 10 lat młodziej - a wszystko to za sprawą nowego cięcia. Sama reporterka, odnosząc się do komentarzy fanów, przyznała, że: taki był zamiar. Tym razem gwiazda postawiła na grzywkę, a właściwie grzywę, w stylu lat 70., która jest jednym z największych trendów na wiosnę tego roku. Czym różni się od curtain bangs?

East News

Modna grzywka, rodem z lat 70. ma przysłaniać brwi i nieco nachodzić na oczy. Do tego jest gęsta, ale przy tym postrzępiona. Taka fryzura nada nam świeżości i młodzieńczego looku, dzięki czemu skutecznie odejmiemy sobie kilka lat. Co więcej to świetne rozwiązanie dla wielu kształtów twarzy, a także posiadaczek nieco wyższego czoła, ale to nie wszystko. Okazuje się, że idealnie sprawdzi się ona nie tylko w przypadku gęstych, grubych włosów, ale również tych, którym brakuje objętości - w tym przypadku modna grzywka nada im efektu 3D!

Zobacz także: Kasia Cichopek za swoje śniegowce zapłaciła fortunę! My znaleźliśmy niemalże identyczne za 70 złotych

Co sądzisz o Dominice Kulczyk w najmodniejszej fryzurze na wiosnę 2021? Ta przemiana naprawdę zasługuje uwagę. Jak dla nas to strzał w dziesiątkę.