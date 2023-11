2 z 10

Dom w Malibu kosztował Chrisa aż 14 mln dolarów. Rezydencja mieści się w prestiżowej dzielnicy Malibu, blisko słynnego Point Dume oraz najpiękniejszych plaż. Chris i jego ukochana Dakota mają do swojej dyspozycji: 4 sypialni, 6 łazienek, siłownię, kort tenisowy, salę do jogi, basen. Rezydencja znajduje się nad samym oceanem, dlatego muzyk ma prywatne zejście do plaży.