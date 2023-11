1 z 4

Plotki o ciąży Dakoty Johnson wracają jak bumerang. A wszystko przez to, że sama aktorka, jak i jej ukochany Chris Martin, nie chcą nic mówić na temat swojego życia prywatnego. Aktorka znana z hitu "50 twarzy Greya" i wokalista zespołu Coldplay spotykają się od ponad roku, ale ani razu nie potwierdzili jeszcze swojego związku, ani nie pokazali się razem na salonach. Jednak ich bliscy zapewniają, że są bardzo szczęśliwi, a nawet planują dzieci! Po raz pierwszy plotki o ciąży Dakoty pojawiły się wiosną, ale nie potwierdziły się. Od kilku tygodni jednak znów mówi się o tym, że aktorka spodziewa się dziecka. Co na to jej rzecznik? Zobacz kolejny slajd!

