Doda lubi eksperymentować z fryzurami. Co prawda jest raczej wierna blondowi, ale czasem pozwala sobie na naprawdę szalone zmiany. Niedawno zdecydowała się na różowe włosy, które faktycznie wyglądały imponująco, ale to była jedynie krótkotrwała zmiana. Potem gwiazda wróciła do jasnego blondu, a teraz znów zaskoczyła! Okazuje się, że Doda tym razem wybrała bardzo grzeczną fryzurę z grzywką w stylu Anny Lewandowskiej! Zobaczcie najnowsze zdjęcie piosenkarki...

Doda z grzywką!

Doda na Instagramie pochwaliła się zdjęciem w nowej fryzurze. Wokalistka zdecydowała się na nowy kolor i prostą grzywkę. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Pod zdjęciem napisała:

Grzecznie???? - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Okazuje się, że nowy look Doroty Rabczewskiej przypadł do gustu jej fanom. Co prawda podkreślają, że tak grzeczna fryzura zaskakuje, ale piosenkarka nadrabia makijażem i hipnotyzującym spojrzeniem:

Piekna w kazdej odslonie???? Taaak grzecznie ???? gdzie zostawiłaś rogi ???? Bardzo pięknie w tej fryzurze i kolorze włosów .

Niektórym obserwatorom Doda na tym zdjęciu przypomina Annę Przybylską. Inni są oburzeni tym porównaniem:

Podobna do Ani Przybylskiej! i to jak ???? zjeżdżam w dół i patrzę to zdjęcie i mówię Anna Przybylska a tu Doda ❤️????

Też zauważacie podobieństwo do aktorki, a może takie porównania są pisane zdecydowanie na wyrost!?

Doda postawiła na modną grzywkę!

Doda niedawno zaskoczyła też różowymi włosami

