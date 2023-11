Reklama

Wysoki kucyk z grzywką to fryzura wygodna i dziewczęca, ale łatwo może wyglądać… bardzo zwyczajnie. Oto triki, dzięki którym zawsze będzie wyglądała idealnie!

Dorota Rabczewska-Stępień, Anna Czartoryska-Niemczycka, a także gwiadzy światowego formatu, jak Dakota Johnson, lansują ostatnio nową fryzurę: kucyk z grzywką! Ostatnio w takim uczesaniu zachwyciła nas Anna Lewandowska. Fryzura niby zwyczajna, a jednak szalenie efektowna. Jak sprawić, by była elegancka, a nie jak… z trzeciej klasy podstawówki? Wiemy!

East News

Jak zrobić kucyka z grzywką?

1. Mierz wysoko

Tu liczą się szczegóły! Po pierwsze, włosy zwiąż na czubku głowy, patrząc z boku głowy na przedłużeniu linii czubek nosa-oczy. Taka wysokość robi najlepiej proporcjom fryzury i… głowy ;).

2. Weź na… podtrzymanie

Kiedy masz już gotowy kucyk, podepnij go od spodu wskuwkami wbitymi pod gumkę od dołu ku górze na skos, tak, by wzajemnie się na sobie opierały. Będą podstawą dla kucyka i nie pozwolą mu smętnie opadać jak wtedy, kiedy grałaś na podwórku w klasy ;).

3. Zakręć się koło tego

Na końcu zakręć spięte w kucyk włosy na lokówce lub wywiń je na szczotce. Powinny lekko skręcać się na końcach. Zakręcaj je w różnych kierunkach, wtedy kucyk będzie wydawał się gęstszy.

East News

A co z grzywką?

No cóż, przede wszystkim musi być świeża i dość gęsta. Dlatego umyj ją, jeśli nie myjesz całej głowy, wysusz, wyciagając na szczotce, co nada jej modny, okrągły kształt, i wetrzyj trochę suchego szamponu, by unieść ją u nasady.

Całość fryzury lekko utrwal lakierem. Gotowe!

