Rzadko widzimy jej zdjęcia z siłowni, ale okazuje się, że Doda wcale nie musi sporo trenować, aby świetnie wyglądać. Piosenkarka zdradziła na swoim Instagramie, ile waży. Gwiazda od trzech lat nie przytyła nawet kilograma! Ile naprawdę waży Rabczewska? Fani są zachwyceni figurą piosenkarki!

Ile waży Doda?

Dorota Rabczewska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w jednoczęściowym stroju kąpielowym. Piosenkarka dodała przy tym podpis Plaża? sugerując, że właśnie w takim kostiumie ma zamiar wypoczywać ciesząc się promieniami słońca. Internauci zachwycili się szczupłą sylwetką Doroty. Od razu pojawiło się pytanie do artystki o to, ile waży.

Dorotko masz super figurę, proszę napisz, jaką wagę masz teraz? - zapytał jeden z internautów.

Gwiazda odpowiedziała:

Cały czas taką samą. Niezmiennie od 3 lat - 53 kg????169 cm wzrostu - napisała.

Choć mogłoby się wydawać, że to za mało, to już śpieszymy z odpowiedzią. BMI piosenkarki wynosi ponad 18,5, a to oznacza, że jej waga jest prawidłowa. Rabczewska nie zdradziła, jak osiągnąć taki "wynik", ale kilku internautów zgodziło się, że spora w tym zasługa predyspozycji genetycznych.

Uwarunkowania fizyczne i predyspozycje do atletycznego wyglądu przejmuje się w genach. Wspaniałe geny - napisała fanka.

Warto przypomnieć, że ojciec Doroty, Paweł, to sztangista, medalista mistrzostw świata i Europy w latach 2006–2014.

Dieta Doroty Rabczewskiej

A jak wygląda dieta Dody? Artystka w jednym z wywiadów dla "Super Expressu" odpowiedziała na to pytanie. Piosenkarka wyznała, że nie pije alkoholu i ograniczyła mięso. Sporadycznie zdarza jej się zjeść ryby.

Bardzo lubię smak mięsa. Natomiast z różnych względów, m.in. zdrowotnych, ograniczyłam się do tego, by z mięsa jeść tylko ryby i raz na kilka miesięcy drób. Ograniczanie spożycia mięsa jest bardzo dobre dla naszego zdrowia, dla naszej planety. Mięso jest faszerowane antybiotykami, sterydami, paszą GMO. Przestajesz je jeść – od razu lepiej wyglądasz! Pomagasz planecie i przyszłym pokoleniom - wyznała.

Dorota poleca też wybieranie schodów zamiast windy. Jak widać wcale nie trzeba dużo, aby mieć piękną sylwetkę!

Doda waży 53 kg