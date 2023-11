1 z 5

Kiedy myślimy o strojach sławnych ludzi, do głowy zazwyczaj przychodzą nam luksusowe, szyte na miarę kreacje od projektantów w cenach, na które mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. I zazwyczaj te skojarzenia są jak najbardziej zgodne z prawdą.

Ale niektóre z gwiazd nie tracą kontaktu z rzeczywistością statystycznych Polaków. Jeśli torebka czy sukienka wygląda dobrze i jest w trendzie, to jakie ma to znaczenie czy to Jacquemus czy Zara?

Z takiego założenia wychodzi Doda. Po zaprezentowaniu się swoim 500 tysiącom instagramowych followersów w białych biegaczach, kombinezonie w groszki czy sukience z frędzlami z ulubionej przez Polki hiszpańskiej sieciówki – Doda po raz kolejny stawia na upolowaną w Zarze torebkę. Jak wyglądała, z czym ją połączyła – i za ile możecie ją kupić? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.