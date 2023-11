Sukienki w kwiatki to zdecydowany hit sezonu, ale tego lata koniecznie te w stylu vintage! Gwiazdy kochają ten styl i coraz częściej wybierają takie fasony. Dokładnie taką nosi Doda! Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda! Wiemy skąd jest jej kreacja i ile kosztuje!

Sukienka Dody to must-have lata 2019!

Dorota Rabczewska-Stępień, najodważniejsza z gwiazd polskiego show biznesu, od zawsze wie jak przyciągnąć wzrok swoimi spektakularnymi kreacjami. Zarówno na scenie jak i w codziennych stylizacjach zawsze przemyca największy hit sezonu! Jej ostatnie modowe zestawy są bardzo kobiece i romantyczne. Tym razem nie mogło zabraknąć w jej garderobie sukienki w stylu vintage.

Rozłóżmy na czynniki pierwsze stylizacje Dody. Modne białe dodatki w postaci torebki i szpilek, stylowa fryzura i kolczyki w rozmiarze XXL z cyrkoniami to perfekcyjny letni look, jaki zaprezentowała artystka. Podkreślona talia i dekolt, ozdobione falbankami bufiaste rękawy oraz pionowe marszczenie i drobne kwiatuszki to największy hit tego lata jeśli chodzi o sukienki.

Mat. prasowe

Jedwabna sukienka vintage, którą wybrała Doda, to projekt Isabel Marant. Pochodzi z najnowszej letniej kolekcji i kosztuje ok. 3600 zł. Jednak teraz w luksusowych sklepach internetowych jest przeceniona i można ją kupić za 2500 zł. A wam jak się podoba?