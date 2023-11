2 z 4

Nie żałuje pani czasem, że pozwoliła córce wejść do show-biznesu? Może lepsza dla niej byłaby jednak kariera sportowa?

W.R.: – W momencie, gdy Dorota została przyjęta do teatru Buffo, musiała zdecydować. Mój mąż powiedział jej wówczas, że jeśli wybierze sport, to jej wyników nikt nie będzie w stanie zakwestionować. Natomiast jeśli pójdzie w kierunku sceny, to musi liczyć się z tym, że jednemu spodoba się jej twórczość, a innemu nie. Dorotka wybrała pracę w świetle reflektorów i moim zdaniem osiągnęła ogromny sukces, zdobyła ponad 120 nagród, ale też doświadczyła po drodze wiele zła. Cały czas toczyła walkę o siebie, doświadczyła bólu, siły złych języków. Cena, którą zapłaciła za swój sukces, najbardziej nas boli. Teraz, z perspektywy czasu, gdyby to było możliwe, chcielibyśmy jej tego bólu oszczędzić. Wolałabym sama cierpieć, żeby tylko Dorotka nie cierpiała i nie musiała udowadniać, że białe jest białe. Chciałabym, żeby poczuła się wreszcie doceniona, bo na to absolutnie zasługuje.

Niewielu rodziców umie tak wspierać swoje dziecko, zapewniać je, że jest wyjątkowe.

W.R.: – Kocham moje dzieci miłością bezwarunkową, bo taka już jestem. Uważam, że rodzice, jeśli chcą dać dziecku siłę i pewność siebie na dalsze lata życia, muszą je od najmłodszych lat wspierać, podziwiać za każdą samodzielnie wykonaną rzecz i zapewnić, że jeśli tylko będzie bardzo chciało,

to może osiągnąć wszystko! Nie ganić i nie stawiać innych za wzór. Trzeba mówić dziecku, że jest wspaniałe! Ja właśnie w taki sposób postępowałam.

D.R.S.: – Na szczęście moi rodzice się uzupełniają. Dali mi różną miłość, dzięki czemu teraz stoję pewnie na swoich nogach. Gdyby w moim życiu zabrakło którejś z tych dwóch perspektyw, zaczęłabym kuleć.

Mogłaś też wpaść w Warszawie w złe towarzystwo. Czy pani się nie bała o córkę?

W.R.: – Myślę, że każdy rodzic bałby się o 14-latkę pozostawioną samą w Warszawie. Dorota wówczas nikogo w stolicy nie znała, a musiała późnymi wieczorami, po godzinie 23, wracać z teatru Buffo do internatu lub na stancję. I to była dla nas tragedia! Rozmawiałyśmy przez telefon przez całą jej drogę, dopóki nie dotarła na miejsce. Nie wspomnę już, jakie płaciliśmy rachunki za telefon. Bywało, że dzwoniłam do jej starszych kolegów czy koleżanek i prosiłam, by ją podwieźli. To był dla nas trudny czas, ale ufaliśmy Dorotce, wiedzieliśmy, że potrafi odróżnić dobro od zła i że jest mądrą dziewczyną. Czas pokazał, że mieliśmy rację. Nie wpadła w złe towarzystwo ani w nałogi. Pracowała i robiła swoje, zresztą tak samo jest teraz. To ambitna i pracowita osoba.

