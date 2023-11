Podczas koncertu "Artyści przeciw nienawiści", który odbył się w lutym tego roku w Łodzi, doszło do historycznego pojednania między Dodą a Justyną Steczkowską, które do tej pory unikały się i nie rozmawiały ze sobą. Teraz Steczkowska w rozmowie z Michałem Misiorkiem w portalu Plejada.pl opowiedziała o kulisach ich pojednania! Nie było łatwo!

Ich konflikt rozpoczął się od programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", który Justyna prowadziła, a Doda zasiadała w jury. Wokalistki nie szczędziły sobie złośliwości, w tle pozostali uczestnicy oraz sam taniec. Miliony widzów z wypiekami na twarzy co piątek czekało na kolejne kąśliwości wymieniane przez artystki. W ostrych ripostach przodowała Doda, która nie mogła darować Justynie tego, że wcześniej, w innym programie, naśmiewały się z niej wraz z Edytą Górniak (chodzi o "Ranking Gwiazd" nadawany w Polsacie). Od tamtego czasu minęło jednak ponad 10 lat. Dziś obie panie nie mają już do siebie żalu, choć Steczkowska otwarcie mówi, że żałuje udziału w show:

Plejada.pl: Bywało tak, że zgadzałaś się na coś, czego później żałowałaś?

J. Steczkowska: Tak, prowadzenia programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Co prawda nauczyłam się na jego planie wielu rzeczy, ale w pewnym sensie była to dla mnie olbrzymia strata czasu. Jedynym plusem było to, że w programie zarobiłam pieniądze na nagranie nowego albumu. Ale bywało mi wtedy naprawdę trudno, również ze względu na Dodę, która uprzykrzała mi życie za kulisami i nie tylko.