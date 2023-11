2 z 3

Na szczególną uwagę zasługuje mały model Hermes Birkin. To ostatnio jedna z jej ulubionych torebek, jednak kwota, jaką trzeba za nią zapłacić może szokować. Ceny torebek zaczynają się od ok. 11 tys. zł, a topowe fasony kosztują nawet 200 tys.

Co ciekawe, artystka w codziennej stylizacji też chciała podkreślić swój zadziorny charakter i do modnych sneakersów marki Fila założyła skarpetki z napisem Saint as Fuck!