W życiu każdego mężczyzny prędzej czy później nadchodzi czas, w którym musi on zmierzyć się z problemem doboru obuwia do reszty ubrania. Kiedy uniwersalne buty sportowe idą w odstawkę i zachodzi konieczność posiadania kilku par odpowiednich do różnych strojów, trzeba wiedzieć, czym kierować się przy ich dobieraniu.

Prawdopodobieństwo popełnienia modowego faux pas związanego z niewłaściwym doborem obuwia do reszty ubioru jest dosyć duża. Poza tym, że istnieją zasady dotyczące dopasowywania konkretnych rodzajów butów do stroju, ważna jest również ich kolorystyka.

Podstawowe zasady dobierania mniej i bardziej formalnego obuwia

Najprostszą i podstawową zasadą dobierania obuwia do formalnego stroju (głównie do eleganckich garniturów na takie okazje jak ślub czy wyjście do opery) jest to, aby decydować się na zakup prostych fasonów w ciemnych kolorach. W takich przypadkach najlepiej sprawdzą się buty bez widocznych przeszyć, z gładką linią cholewki. Jeśli chodzi o konkretne fasony dostępne w większości dobrych sklepów z obuwiem do stroju formalnego, to można postawić na wiedenki (tzw. oxfordy), angielki (tzw. derby) lub lotniki.

Nieco mniej formalne będą modele, które posiadają widoczne przeszycia i różnego rodzaju elementy zdobień na cholewce (zazwyczaj są to charakterystyczne dziurki). Najpopularniejszymi modelami pasującymi do nieco mniej formalnych ubiorów są:

monki (monk shoes),

szkoty,

pensówki,

brogsy (mogą być to m.in. oxfordy lub derby ze zdobieniami).

W kwestii wyboru odpowiedniego koloru butów do stroju dobrze jest zapoznać się z polecanymi zestawieniami dotyczącymi najpopularniejszych kolorów garniturów:

czarny garnitur - czarne obuwie,

brązowy garnitur - obuwie brązowe (jasne i ciemne odcienie),

granatowy lub ciemny niebieski garnitur - obuwie czarne, burgundowe lub brązowe,

szary garnitur - obuwie czarne, burgundowe lub brązowe,

ciemny grafitowy garnitur - obuwie czarne lub burgundowe.

Mokasyny - kompromis pomiędzy elegancją, a stylem sportowym

Mężczyźni poszukujący uniwersalnego obuwia do codziennych wyjść powinni natomiast rozważyć zakup mokasynów. Ten rodzaj butów doskonale sprawdza się w casualowym stylu ubioru - pasuje zarówno do jeansów, jak i spodni lnianych czy chinosów. Wprawdzie w sklepach są dostępne różne modele - mniej i bardziej formalne - ale jednak mokasyny uchodzą za obuwie codziennego użytku. Ich plusem jest to, że potrafią dodać stylu i charakteru całej stylizacji.