Oxfordy to uniwersalne obuwie damskie oraz męskie, które pasuje zarówno do eleganckich stylizacji, jak i codziennego stroju. Buty oxford wykonane z licowej skóry to uzupełnienie formalnego ubioru, np. garnituru bądź fraku. Damskie oxfordy pasują zarówno do luźnych dżinsów, romantycznych sukienek, jak i materiałowych spodni w kant.

Reklama

Buty oxford doceniła również znana włoska projektantka Maria Grazia Chiuri. W pokazie kolekcji Christian Dior Pre-Fall 2018 zaprezentowała eleganckie sznurowane obuwie w połączeniu z klasycznymi płaszczami oraz przezroczystymi sukienkami i spódnicami.

Buty oxford - uniwersalne buty damskie i męskie

Buty oxford to klasyczny model męskiego obuwia, inspirowany modą lat dwudziestych i trzydziestych. Sznurowane półbuty zyskały również popularność u kobiet, które coraz częściej zakładają je do zarówno do eleganckich, jak i codziennych stylizacji. Tradycyjne oxfordy tworzone są z licowej skóry i tworzą zgraną całość z formalnymi kostiumami. Niektóre modele obuwia mają charakterystyczne zdobienia typu brogs, czyli rodzaj szycia cholewki przy pomocy dziurkowań. Buty oxford, zarówno damskie, jak i męskie, wykonywane są w odcieniach czerni i brązu lub w dwóch kolorach, przeważnie czarnym i białym.

Buty damskie typu oxford - do czego nosić?

Damskie oxfordy tworzą harmonijny i elegancki look w połączeniu z materiałowymi spodniami w kant, bluzką z kołnierzykiem oraz luźnym żakietem. Skórzane obuwie można również zakładać do tradycyjnych dżinsów oraz rurek. Bardzo kobiecą stylizację stworzą sznurowane półbuty z romantyczną rozkloszowaną sukienką i kapeluszem z dużym rondem. Eleganckie skórzane oxfordy tworzą oryginalną stylizację również z lekkimi, koronkowymi kreacjami z przezroczystego materiału.

Buty męskie typu oxford - do czego zakładać?

Reklama

Tradycyjne buty oxford wykonywane są z czarnej licowej skóry. Męskie obuwie tworzy idealne połączenie z bardzo eleganckimi stylizacjami, od smokingów po fraki, szykowne żakiety i garnitury. Buty oxford mężczyźni mogą również zakładać do mniej formalnych strojów, np.: business casual czy smart casual, czyli klasycznego stylu biurowego, który charakteryzuje zarówno swoboda, jak i schludność i elegancja. Z nieformalnym stylem dobrze komponuje się obuwie wykonane z zamszu, np. w kolorze brązu.