Kendall Jenner

Za mało ćwiczysz. I nie chodzi o maratony lub tony ciężarów podnoszone przez półtorej godziny dziennie! Lekkie i niezbyt długie, ale regularne ćwiczenia fizyczne (pół godziny szybkiego marszu? Sesja jogi? Kilkanaście przepłyniętych basenów?) przyspieszają metabolizm nie tylko podczas treningu, ale na wiele godzin po nim - co oznacza, że to, co zjesz, zostanie szybciej strawione, a brzuch będzie z każdym tygodniem bardziej płaski. Tylko nie myśl sobie, ze po aerobiku "spaliłaś" ten kawałek czekolady lub zasłużyłaś na następny! To za mało. Jest za to szansa, że z czasem będziesz potrzebować mniej słodyczy - wysiłek fizyczny stymuluje te same ośrodki nagrody i przyjemności w mózgu, co czekolada! A największa nagroda czeka cie na koniec - gdy spojrzysz w lustro i zobaczysz idealny brzuch jak u Kendall Jenner!