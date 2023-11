1 z 5

Stylizacje męskie nieczęsto goszczą na łamach Party.pl. Wiecie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – zazwyczaj są po prostu nieciekawe (no, może z wyjątkiem metamorfozy Roberta Lewandowskiego na klona Scootera/Kristen Stewart/Katy Perry lub oczywiście Michała Szpaka i absolutnie wszystkiego co na siebie założy).

Cóż, tym razem mamy dla was całkiem stylowy wyjątek – wielki, futrzany szal (czy to wciąż szal, czy może już pled?), skóra, odjechane, designerskie sneakersy i nie jeden, a dwa pieski (jeden w torebce od projektanta, natomiast drugi pod pachą) to połączenie, które nie co dzień widujemy na panach z showbiznesu. Ciekawe, czy odgadniecie, kto się tak ubrał. Ciekawi? Wbijajcie do naszej galerii aby poznać odpowiedź i przyjrzeć się lepiej tej szalonej stylówie.

