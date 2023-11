1 z 9

Wszyscy kochamy styl księżnej Kate! Nie bez powodu na całym świecie znany jest "efekt Kate" - gdy księżna zaprezentuje publicznie jakąkolwiek kreację, to jej ubrania natychamiast znikają ze sklepów! Jesteśmy pewni, że tak było też w przypadku czerwonej sukienki, którą księżna niedawno pokazała na swoim kolejnym wystąpieniu. My znaleźliśmy niemal identyczne modele w popularnych sieciówkach, a najtańszy z nich kosztuje jedynie 50 złotych!

Sukienki w stylu księżnej Kate

Czerwone sukienki w stylu księżnej Kate znajdziecie prawie we wszystkich popularnych sieciówkach: w Reserved, Mohito, Mango, Top Secret czy w Stradivariusie. Warto się rozejrzeć, bo takie kreacje są idealne na co dzień do pracy, jak i na bardziej oficjalne uroczystości - świąteczny obiad czy nawet ślub i wesele! Zobaczcie w naszej galerii zdjęć czerwone sukienki z sieciówek, które wyglądają jak siostry bliźniaczki sukienki Kate! ;)

