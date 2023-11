2 z 7

Księżna Kate, wychodząc z budynku BBC, w wymowny sposób położyła sobie dłoń na brzuszku i czułe go pogłaskała. To zachowanie charakterystyczne dla wszystkich przyszłych mam. Ten czuły gest to rodzaj budowania więzi mamy ze swoim dzieckiem. Widok księżnej Kate, głaskającej się po ciążowym brzuszku to rozczulający widok. Zobaczcie więcej zdjęć!