W nadchodzącym sezonie grzywki będą podlegać zupełnie nowym zasadom. Na czasie będą te stanowiące całkowite przeciwieństwo do modnych wiosną i latem „curtain bangs”, czyli idealnie równe, długie i proste. Powinny sięgać mniej więcej za linię brwi i być perfekcyjnie wygładzone. Grzywki w takiej wersji pasują do osób o pociągłym kształcie twarzy oraz wyostrzają rysy. Dobrze wyglądają zarówno z długimi włosami, jak i tymi sięgającymi do brody.

Grzywka pod linijkę

Modelki z prostymi grzywkami i długimi włosami pojawiły się m.in. na pokazie chanel oraz C PLus. Natomiast w kampanii Tod’s i Victorii Beckham, a także na wybiegu Annakiki gładkie grzywki połączone były z bobem, który również jest wyjątkowo na czasie w tym sezonie. Tego typu fryzury wymagają właściwego modelowania. Po myciu grzywka powinna być suszona przy pomocy okrągłej szczotki. Możesz też wygładzić ją prostownicą, jednak poddawanie jej codziennie takiej stylizacji może znacznie osłabić kondycję włosów.

Grzywka z bobem

Jeśli przed większym wyjściem chcesz mocniej utrwalić grzywkę, spryskaj ją suchym lakierem, który nie poskleja kosmyków. Grzywka w tej wersji może się też częściej przetłuszczać, więc pamiętaj, by nie dotykać zbytnio włosów w ciągu dnia oraz używać bibułek matujących, które zbierają nadmiar sebum z czoła.