House

Sieciówka House – podobnie jak Reserved należąca do polskiego koncernu LPP – również przygotowała dla was coś specjalnego z okazji cyberponiedziałku. Robiąc dziś zakupy w sklepie internetowym tej „młodszej" wersji Reserved dostaniecie -20% zniżki na wszystko, co nie zostało przecenione. Co to oznacza w praktyce? Coż, bomberki upolujecie tu już od 50 zł, z kolei całkiem fajne bluzy kupicie już za 40 zł. Kod, którego potrzebujecie to: MONDAY17PL.