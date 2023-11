4 z 12

Każda z dorocznych gal jest opatrzona motywem przewodnim. W poprzenich latach były to między innymi poświęcony cyborgizacji „Manus x Machina", celebrujący alternatywną subkulturę „Punk: Chaos to Couture" czy orientalistyczny „China: Through the Looking Glass". Tegorocznej wystawie w muzeum przyświeca hasło „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", czyli „Ciała Boskie: Moda i Wyobraźnia Katolicka".