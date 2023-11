Niestety oparzenia nie da się zlikwidować w ciągu jednego dnia, gdyż potrzeba na to czasu. Warto wybrać domowe sposoby, które są bezpieczne, ale też koją podrażnioną słońcem skórę oraz przyspieszają proces gojenia się. Można wypróbować, np. wyciąg z ogórka albo maślankę, które mają skuteczny wpływ na oparzenia.

Reklama

Oparzenie słoneczne może pojawić się wtedy, gdy na skórę nie zostanie nałożony odpowiedni krem z filtrem albo skóra będzie miała zbyt długi kontakt ze słońcem. Wtedy staje się czerwona, spuchnięta, ale też boli i w ogóle nie daje się dotknąć. Dlatego lepiej nie wystawiać się na tak długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Skóra poparzona słońcem? Weź prysznic!

Kiedy doszło już do poparzenia słonecznego, można wziąć prysznic, ponieważ zimna woda obniża temperaturę zakończeń nerwowych skóry. Ale trzeba uważać, ponieważ poparzona skóra jest bardzo rozpalona i w kontakcie z zimną albo lodowatą wodą mogłoby dojść do szoku termicznego. Dlatego warto najpierw opłukać się letnią wodą, a dopiero potem stopniowo obniżać jej temperaturę. Taki prysznic, aby przyniósł ulgę, powinien trwać od 10 do 15 minut.

Poznaj domowe sposoby na oparzenia słoneczne

Reklama