Ponczo jest ciekawą alternatywą dla ciepłych jesiennych swetrów lub przejściowych płaszczy. Pokochały je gwiazdy, które noszą je na lekkie kurtki, marynarki czy ramoneski. Jeśli chcesz wyglądać, jak gwiazda koniecznie zainwestuj w tym sezonie w ponczo. Przygotowaliśmy przegląd różnych modeli, a ich ceny zaczynają się od 59 zł!

Ponczo w stylu Kingi Rusin!

Okazuje się, że jedną z fanek tego typu okryć jest Kinga Rusin. Gwiazda TVN zdecydowała się założyć ponczo w kolorze meksykańskiej czerwieni na marynarkę w kratę. Uzupełnieniem zestawu są jeansy, białe botki i pasek Hermes. Ekstrawagancji stylizacji dodają duże okulary. Tak Rusin opuściła studio TVN po jednym z nagrań do programu, który współprowadzi. Trzeba przyznać, że look przyciąga uwagę i zachęca do zakupu poncza w podobnym stylu.

Gdzie i za ile kupić modne ponczo?

Ponczo w stylu Kingi Rusin znajdziemy w większości popularnych sieciówek. Najpopularniejsze modele to, te w kratę. Hitem są czarno-szare lub czerwono-czarne poncza i duże chusty. Oczywiście obok wełnianych i dzianinowych propozycji, znajdziemy modele ze sztucznego futerka lub pikowane. Wybór jest naprawdę ogromny. Jeśli chodzi o ceny, zaczynają się już od 59 zł! Jednak za wełniany model z kaszmirem musimy zapłacić około 199 zł.

Skusicie się na zakup poncza w tym sezonie?

Kinga Rusin w ponczo