Wiele osób uważa, że aktorka chudnie z powodu stresu związanego z rozstaniem z Bradem Pittem. Ostatnio aktorka udzieliła wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedziała o rozstaniu z aktorem.

Między nami zrobiło się źle. Chociaż nie chciałabym używać tego słowa... Powiedzmy zatem, że zaczęło być trudno. Dopiero wszyscy dochodzimy do siebie po tej serii wydarzeń, jakie doprowadziły do złożenia pozwu rozwodowego. Wszyscy staramy się uczynić, co w naszej mocy, by uzdrowić naszą rodzinę - zdradziła Angelina Jolie na łamach "Vanity Fair".