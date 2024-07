2 z 6

Gabrielle jest pierwszą kompletnie nową linią toreb Chanel od 2011 roku, kiedy to Karl Lagerfeld zaprezentował światu ikoniczny już model Boy. „Gabrielle to coś więcej niż imię: to zaproszenie do samoakceptacji, wiary w siebie i słuchania swojego wewnętrznego głosu skierowane do wszystkich kobiet", pisze Chanel w oświadczeniu.