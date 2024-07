Współczesne spojrzenie na legendarną ikonę mody i praktyczny poradnik dla kobiet wszystkich pokoleń, czyli najnowsze dzieło Karen Karbo - "Księga stylu Coco Chanel". Jest to na pewno jedna z tych książek, które każda fashionistka powinna mieć w swojej biblioteczce.

"Coco Chanel zaczynała od kapeluszy. Miała do nich smykałkę i dobrze wiedziała, co zrobić z każdym pojedynczym piórkiem czy jedwabnym kwiatkiem. Jej pierwszy salonik znajdował się na Boulevard Malesherbes w paryskim mieszkaniu Etienne’a Balsana pierwszego kochanka Chanel. Był to skromny arystokrata pasjonujący się hodowlą koni czystej krwi, który odrzucał obowiązujące konwenanse. Rodzina Balsana dorobiła się fortuny w przemyśle tekstylnym. Jego młodszy brat Jacques wżenił się w rodzinę Vanderbiltow (poślubił Consuelo, byłą księżnę Marlborough), ale Etienne lubił łamać zasady. Podobały mu się dojrzałe kurtyzany i czarnookie chudziny, które nie miały do zaoferowania niczego poza swoim charakterkiem..." - fragment książki Karen Karbo

Karen Karbo – amerykańska powieściopisarka i autorka książek biograficznych, m.in. o Audrey Hepburn, Julii Child i Coco Chanel. Jej eseje, opowiadania i felietony ukazują się m.in. w „Elle”, „Vogue”, „Esquire”, „New York Times”.

Chesley McLaren – autorka ilustracji do wielu książek oraz artykułów prasowych; z uwagi na francuski styl jej grafik znana jako „francuska ilustratorka w Nowym Jorku”

Karen Karbo, Księga stylu Coco Chanel, przeł. Joanna Dziubińska,

Wydawnictwo Literackie, 2014.

