Kilka dni temu w sieci pojawiły się zdjęcia z kampanii reklamowej włoskiego domu Fendi z udziałem aktorki Catheriny Zety Jones i jej córki! Dla słynnej gwiazdy i 16-letniej Carys to pierwsza wspólna kampania. Panie wzięły udział w sesji zatytułowanej Me and My Peekaboo, promującej kultowy model - Peekaboo - który obchodzi swoje 10. urodziny!

Catherina Zeta Jones z córką w kampanii!

Sesja z gwiazdami odbyła się w Rzymie, w Palazzo della Civiltà Italiana, gdzie swoją siedzibę ma Fendi. Zdjęcia są bardzo wyważone! Jak Carys wypadła w obiektywie? Czy prezentuje się lepiej niż mama? Przypomnijmy - 16-letnia dziewczyna chce iść śladami rodziców i zostać aktorką. Jest jednak wielką fanką mody, a mamie towarzyszyła już m.in. podczas pokazów Michaela Korsa. Zrobi karierę? Zobaczcie sami piękne zdjęcia z kampanii dla Fendi!

Catherine Zeta Jones to prawdziwa ikona stylu!

Czy Carys jest podobna do mamy?

Na zdjęciach prezentują się fenomenalnie!

