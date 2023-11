1 z 12

Zwierzęce wzory w sezonie jesień-zima 2018/2019 opanowały wybiegi! Projektanci dosłownie prześcigają się w tworzeniu ubrań i dodatków w ten deseń. Nam spodobały się kozaki, w których ostatnio pokazały się dwie gwiazdy: Marcelina Zawadzka i Klaudia Halejcio. Celebrytki wybrały ten sam model ze znanej sieciówki Mango. Kosztują 299 zł a wyglądają jak milion dolarów. Przeszukaliśmy sieciówki i znaleźliśmy różne fasony butów w najmodniejszy wzór tego roku!

Zwierzęce wzory dosłownie opanowały sieciówki! Najpopularniejszy print to zdecydowanie wzór węża, krokodyla i cętki we wszystkich kolorach. Nosimy go od stóp do głów lub warto zainwestować chociaż w jeden element garderoby!

Wężowy total look

W tym sezonie szczególnie modna jest również sukienka w zwierzęcy print. Wystarczy spojrzeć na Klaudię Halejcio, która poszła na całość i odważnie połączyła sukienkę we wzór węża z takimi samymi kozakami !

