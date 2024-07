Cechy charakterystyczne budrysówki nie uległy zmianie od około wieku - wciąż nosimy typowo marynarską kurtkę, zapinaną na kołki i pętelki, z ogromnym kapturem, wysoką stójką i naszywanymi kieszeniami.

Zdecydowanie męskie początki damskiej budrysówki

Budrysówkę (duffle coat) stworzono przed pierwszą wojną światową na potrzeby marynarzy z brytyjskiej marynarki wojennej, a szyto ją z grubej i nieprzemakalnej wełnianej tkaniny pochodzącej z belgijskiego miasta Duffle. Jako obszerne okrycie wierzchnie sprawdzała się na morzu doskonale, odznaczając się ponadto wytrzymałością i względami praktycznymi. Po drugiej wojnie światowej rodzina Morris odkupiła od ministerstwa obrony nadwyżkę budrysówek. Dało to początek marce Gloverall, która wciąż z powodzeniem sprzedaje budrysówki.

Charakterystyka i sposób noszenia damskiej budrysówki

Budrysówka jest krótkim płaszczem nad kolano, szytym obecnie z wielu rodzajów tkanin. Jej cechą charakterystyczną i niezmienną od lat są drewniane lub metalowe kołki i skórzane bądź sznurkowe pętelki, do bezproblemowego zapinania kurtki w rękawicach. Kaptur jest obszerny (aby pomieścić marynarską czapkę), doszywany lub doczepiany na guziki, stójka wysoka, a kieszenie duże, naszywane na wierzch. Ramiona nie mają żadnego wypełnienia, tkanina jest w tym miejscu podwójna, co umożliwia wygodne noszenie na ramieniu torby. Budrysówka jest niezwykle praktyczna i uniwersalna, a jeśli trafimy na model dobrej jakości - ponadczasowa. Modowi eksperci doradzają model w nieco bardziej rockowym stylu, np. z asymetrycznym dołem, ćwiekami, metalowym łańcuchem zamiast paska. Aby złagodzić nieco jej militarny charakter wystarczą zamszowe botki za kolano na obcasach, koronki, perły, złota lub srebrna biżuteria. Jednakowo dobrze prezentuje się na subtelnej sukience, eleganckim kostiumie, jak i do spodni rurek i wyciągniętego swetra.

Okazje do założenia damskiej budrysówki

Zależnie od tego, z jakiego materiału budrysówka została uszyta, może być noszona w takiej formie, w jakiej przeszła do historii (mimo początkowego braku formy), czyli eleganckiego płaszcza z kapturem albo na sportowo. Model porządniejszej firmy to inwestycja na lata, zakup z sieciówki warto polecić osobom, którym ubrania szybko się nudzą bądź często zmieniają styl. W tym pierwszym przypadku będzie doskonała na naprawdę mroźne zimy. W dobrze skomponowanej stylizacji to świetny wybór nawet przy formalnej okazji - odmłodzi nasz look, doda mu świeżości i uprzyjemni każdy mróz.