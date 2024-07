Brokat na paznokciach sprawia, że manicure wygląda oryginalnie i przykuwa uwagę innych. Tak ozdobione paznokcie będą pasowały na przeróżne okazje, takie jak wesela, urodziny, parapetówka czy na sylwester. Istnieje kilka sposobów nakładania brokatu.

Nakładanie brokatu krok po kroku

Nakładanie brokatu na paznokcie nie należy do trudnych czynności, jednak przyda się kilka wskazówek.

Za pomocą aplikatora do cieni

Brokat na paznokcie możesz nałożyć za pomocą aplikatora do cieni. Pierwszą z czynności, którą musisz wykonać to pomalować (wybranym lakierem) płytkę paznokcia lub miejsce, gdzie chcesz aby brokat się trzymał. Następnie gąbeczkę od aplikatora do cieni zamocz delikatnie w wodzie, zanurz w pojemniku z brokatem i przyciśnij do płytki paznokcia. By brokat dłużej się utrzymywał, wierzchnią warstwę pokryj lakierem bezbarwnym lub top coatem.

Za pomocą pędzelka do brokatu (tzw. wachlarzem)

Płytkę paznokcia pokryj kolorowym lub bezbarwnym lakierem, po czym pędzel (tzw. wachlarz) zanurz w pojemniku z brokatem i nanieś go na lakier. Pamiętaj, by wielkość pędzelka dobrać do rozmiaru wzoru, jaki chcesz uzyskać. Na koniec pomaluj paznokieć top coatem lub bezbarwnym lakierem.

Osypywanie za pomocą linijki

Paznokieć pomaluj wybranym lakierem. Następnie na linijkę nałóż brokat i za jej pomocą zacznij osypywać go na mokrą płytkę paznokcia. By brokat była trwalszy, delikatnie opuszkami palca wklepuj go w paznokieć i pokryj bezbarwnym lakierem.

Oprószenie za pomocą chusteczki higienicznej

Na paznokieć nałóż wybrany lakier, odczekaj kilka sekund aż przeschnie, po czym do zwilżonej chusteczki higienicznej przyłóż opuszek palca. Brokat rozsyp (najlepiej na płaskiej powierzchni) i zanurz w nim cały paznokieć. Delikatnie wklep go w płytkę paznokcia, ale uważaj przy tym, by go nie zniszczyć.

Za pomocą gąbeczki do makijażu

Suchą gąbeczkę do makijażu zanurz w brokacie, po czym osyp na mokry lakier. Dzięki tej metodzie uzyskasz równomierny efekt. Całość możesz dodatkowo przykryć bezbarwnym lakierem.

Za pomocą wykałaczki

Na pomalowanym wcześniej paznokciu możesz zrobić wzorki z brokatu za pomocą wykałaczki. Brokatowe np. paseczki otrzymasz, malując cienkim pędzelkiem dwa lub trzy paski na płytce paznokcia, po czym nakładając na nie (za pomocą wykałaczki) sypki brokat. Tak samo postępuj wykonując inne wzory, np. serduszko, kropeczki, kokardki czy trójkąty. Całość malujemy top coatem.