Wzór, który miała na sobie w Salzburgu to klasyczny projekt Louisa Vuittona i niestety nie jest już dostępny w sprzedaży. Możemy jednak przypuszczać, że jego cena nie należała do niskich! Jej look skompletowała torebka Capucines MM za 17000 zł (!) oraz czarne zamszowe czółenka Rendez-Vous za 2500 zł – wszystko również od Louisa Vuittona. Tę samą sukienkę Brigitte Macron miała na sobie na sesji zdjęciowej we francuskiej edycji magazynu Elle, natomiast jej białą wersję założyła na dzień w Paryżu z Melanią Trump. Myślicie, że lepiej jej w bieli czy czerwieni?