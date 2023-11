Brafitterka to indywidualny doradca, który zajmuje się właściwym dopasowaniem biustonosza do rozmiaru i sylwetki kobiet. Prawidłowo dobrana bielizna sprawia, że biust dobrze się układa i naturalnie wygląda. Odpowiednie dopasowanie biustonosza możliwe jest dzięki pobraniu dokładnej miary z obwodu i miseczki piersi.

Blisko 85% kobiet nosi niewłaściwie dopasowany biustonosz. Złe dobranie jest skutkiem braku znajomości podstawowych zasad brafittingu i ograniczonego asortymentu dostępnego w sklepach z bielizną.

Braffiting – sztuka perfekcyjnego dopasowania biustonosza

Brafitting to sztuka indywidualnego dobrania biustonosza odpowiadająca na potrzeby kobiet i ich sylwetek. Prawidłowo dopasowana bielizna podtrzymuje piersi, modeluje je i sprawia, że równomiernie układają się w miseczkach. W klasycznych sklepach z bielizną dostępne są zwykle rozmiary od A do D, w profesjonalnych sklepach, w których praktycznych porad udzielają brafitterki lub brafitterzy, można znaleźć rozmiary miseczki od A do K i blisko 60 różnych obwodów.

Miara obwodu i miseczki, czyli jak wygląda praca brafitterki

Porady brafitterek zyskują na popularności. Kobiety przełamują barierę wstydu i chętnie udają się po praktyczne wsparcie dotyczące doboru idealnej bielizny, co nie tylko poprawia wygląd i proporcje ciała, ale też podnosi komfort codziennego życia i korzystnie wpływa na samopoczucie. Praca brafitterki z klientką polega na ustaleniu obwodu pod biustem. Miara pobierana jest na wydechu, a uzyskany wynik obniżany jest zwykle o 5 cm, tak aby biustonosz ciasno przylegał do ciała, dzięki czemu nie będzie się przesuwać podczas wykonywania ruchów. Prawidłowe podtrzymanie biustu w 80% zależy od właściwego obwodu stanika, ramiączka pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Zły dobór biustonosza w obwodzie to jeden z najczęściej popełnianych przez kobiety błędów. Następnie brafitterka określa rozmiar miseczki, co możliwe jest dzięki zmierzeniu obwodu biustu na wysokości brodawek. Podczas pomiaru piersi powinny być lekko, luźno i naturalnie ułożone, a nie ściśnięte i sztucznie przybliżone do siebie. Miseczki stanika powinny zakrywać cały biust a fiszbina powinna okalać całą pierś, układając się w naturalnych zagłębieniach ciała. Ostatnim, ważnym elementem perfekcyjnego dopasowania biustonosza jest zwrócenie uwagi na ramiączka i zapięcie. Ramiączka powinny być równolegle do siebie ułożone. Mogą lekko układać się w kształt litery „V”. Zapięcie prawidłowo dobranego biustonosza układa się pod łopatkami, idealnie na linii biustu.

Właściwe ułożenie biustonosza na ciele – główne zasady

Dobrze dopasowany biustonosz powinien układać się w naturalnych zagłębieniach ciała. Z przodu środek stanika (łącznik pomiędzy miseczkami) ma ciasno przylegać do mostka. Zakończenia fiszbin powinny być zlokalizowane w kierunku pachy a ramiączka delikatnie przylegać do ciała. Z tyłu, w dobrze dopasowanym biustonoszu, obwód układa się równo na jednej równej linii i nie przesuwa się do góry.